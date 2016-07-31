Появились фото и видео блокирования доступа на авиабазу США турецкими силовиками

Отмечается, что доступ военный объект было ограничено, заблокированы все входы и выходы.

При этом министр Турции по европейским делам Омар Челик в своем Twitter утверждает, что на авиабазе состоялась проверка систем безопасности, а не попытка еще одного переворота.

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В свою очередь Haber Turk связывает блокирование базы с визитом Председателя комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда, который намерен посетить Турцию в воскресенье, 31 июля. Он планирует провести двусторонние встречи в Анкаре и посетить американские войска, дислоцированные на базе Инджирлик.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции произошла попытка военного переворота. Мятежники захватили некоторые правительственные здания в Стамбуле и Анкаре, однако позднее власти страны заявили о подавлении путча. После этого в стране был введен режим чрезвычайного положения.