В Турции произошли бои между курдскими боевиками и армией: десятки убитых

В Турции в ночь на субботу боевики "Рабочей партии Курдистана" попытались совершить нападение на военный блокпост "Чукурча" в провинции Хаккари. Убиты 35 боевиков.

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Об этом сообщает ВВС Украина со ссылкой на турецкую власть.

Как заявили представители армии Турции, боевиков, приближавшихся ночью к посту, заметили самолеты. Основная часть нападающих была убита ударами с воздуха, еще 12 погибли в бою на земле.

Кроме того, за несколько часов до ночной атаки в провинции произошли столкновения между боевиками и армией, в которых погибли восемь солдат турецкой армии.

Перемирие в конфликте турецких властей и Рабочей партии Курдистана было нарушено в июле 2015 года, когда Турция начала бомбить лагеря курдов на севере Ирака вместе с позициями "Исламского государства".

Столкновения происходят на фоне масштабных чисток в турецкой армии после неудачной попытки военного переворота в стране. В отставку из армии были отправлены около 1700 солдат.