Провал путча в Турции: в сети появились фото задержания 42 журналистов

01:24, 30 июля 2016
Мир
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В Турции после попытки военного переворота арестовали десятки журналистов. 

журналисты / twitter.com/MahirZeynalov

Журналист Махир Зейналов опубликовал в своем Twitter фотографии задержания 42 журналистов.

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По его словам, арестованы самые лучшие, признанные и честные представители профессии, со многими он знаком лично.

Ранее власти Турции заявили о закрытии более 130 СМИ.

журналисты / twitter.com/MahirZeynalov
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