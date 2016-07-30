Провал путча в Турции: в сети появились фото задержания 42 журналистов
01:24, 30 июля 2016Мир
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В Турции после попытки военного переворота арестовали десятки журналистов.
В сети появились фотографии задержания журналистов / twitter.com/MahirZeynalov
Журналист Махир Зейналов опубликовал в своем Twitter фотографии задержания 42 журналистов.
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По его словам, арестованы самые лучшие, признанные и честные представители профессии, со многими он знаком лично.
Ранее власти Турции заявили о закрытии более 130 СМИ.
om/
Фото: twitter.com/MahirZeynalov
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