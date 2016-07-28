Олланд заявил о создании нацгвардии для защиты французов от терактов

Об этом заявил президент страны Франсуа Олланд, передает Би-би-си. Как уточнил президент Франции, национальная гвардия будет сформирована из действующего резерва полиции и жандармерии. Основной задачей новой структуры будет обеспечение защиты населения от нападений террористов.

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Консультации в парламенте по поводу создания нацгвардии начнутся в сентябре. По словам Франсуа Олланда, новая структура должна быть создана как можно быстрее, чтобы защитить французов.

Национальная гвардия впервые была создана во Франции в 1789 году для защиты итогов революции. В 1872 году она была распущена.

За последние несколько лет во Франции произошло несколько крупных террористических нападений. Только в июле этого года в стране зафиксированы сразу два таких случая.

14 июля на Английской набережной в Ницце Мохаммеда Булель намеренно въехал на грузовике в толпу празднующих День взятия Бастилии. В результате нападения погибли 84 человека, около 300 получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".

Во вторник в пригороде Руана на севере Франции при захвате церкви двумя исламистами был убит 84-летний священник Жак Амель, тяжелые ранения получил один из прихожан. Полицейские освободили заложников, застрелив обоих нападавших.