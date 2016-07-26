Олланд назвал захват заложников в церкви терактом

"Это отвратительный террористический акт", - сказал он, добавив, что захватчики говорили о своей связи с террористической группировкой "Исламское государство", передает kommersant.ru. «"Исламское государство" объявило Франции войну. И мы должны теперь вести эту войну против ИГ с соблюдением всех существующих законов",- сказал Франсуа Олланд.

Читайте такжеВо Франции обезврежены преступники, захватившие заложников в церкви (фото)

Как сообщает издание, при попытке задержания террористы кричали "Аллах акбар", полиция открыла огонь и убила обоих.

Как сообщал УНИАН, в церкви города Сент-Этьен-дю-Рувре двое неизвестных, вооруженных ножами, захватили пять заложников. Одна монахиня сумела убежать из церкви и сообщила о происходящем в полицию. На данный момент, заложники уже освобождены. Один заложник погиб (84-летний священник), еще один тяжело ранен.