В Швеции в торговом центре произошла стрельба, есть раненый

Об этом сообщает The Local.

Мужчину госпитализировали с ранением ноги.

Полиция не обнаружила стрелка в торговом центре.

Считается, что пострадавший и открывший стрельбу поссорились перед нападением последнего.

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Как сообщает Reuters, стрельба произошла в той части города, где в большинстве своем проживают иммигранты.

Напомним, в результате расстрела людей в мюнхенском торговом центре и около него 22 июля погибли 9 человек.