В Швеции в торговом центре произошла стрельба, есть раненый
22:55, 26 июля 2016Мир
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В шведской Мальме выстрелили в мужчину на территории торгового центра.
REUTERS
Об этом сообщает The Local.
Мужчину госпитализировали с ранением ноги.
Полиция не обнаружила стрелка в торговом центре.
Считается, что пострадавший и открывший стрельбу поссорились перед нападением последнего.
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Как сообщает Reuters, стрельба произошла в той части города, где в большинстве своем проживают иммигранты.
Напомним, в результате расстрела людей в мюнхенском торговом центре и около него 22 июля погибли 9 человек.
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