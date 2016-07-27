Полиция Баварии опровергла информацию о взрыве в Цирндорфе - нашли горящий чемодан

Баварская полиция разыскивает предполагаемых владельцев обнаруженного недалеко от офиса Федерального ведомства по делам миграции и беженцев горящего чемодана, сообщает DW.

«Ни взрыва, ни пострадавших. Экстренные службы находятся на месте. Никакой опасности для окружающих в настоящее время нет», - говорится в сообщении полиции в Twitter.

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В полиции отметили, что около 14.30 по местному времени (15.30 по Киеву) примерно в 100 м от ведомства произошел «хлопок и возгорание чемодана на колесах».

В розыск объявлены двое: черноволосый мужчина южного типа внешности примерно 30 лет, одетый в светло-голубую легкую куртку на молнии и светлые джинсы, а также очень худая черноволосая женщина 25 лет с собранными в узел волосами, одетая в черный пуловер с узором из красно-белых полосок и светлые джинсы.

Напомним, ранее сообщалось о стрельбе в университетской клинике в Берлине.