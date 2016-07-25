В Турции выдали ордера на задержание 42 журналистов

Проводятся операции по розыску и задержанию журналистов, подозреваемых в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота в Турции, сообщает «Эхо Москвы».

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По последним данным, после неудавшегося путча в Турции арестовано около 13 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля в Турции военные предприняли попытку государственного переворота. Во время столкновений погибли более 260 человек.

В Генштабе турецкой армии заявили, что организаторами переворота были представители ВВС и военной полиции. В стране на три месяца введено чрезвычайное положение.