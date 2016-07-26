Отбор в коллегию присяжных по делу об убийстве Немцова начнется 24 августа

Об этом Би-би-си сообщила пресс-секретарь суда Ирина Жирнова. На предварительных слушаниях, проходивших 25 и 26 июля, суд удовлетворил ходатайство защиты обвиняемых, просивших рассмотреть дело с участием присяжных заседателей.

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Кроме того, представителям потерпевших было отказано в возврате дела в прокуратуру для переквалификации со статьи "убийство" на статью "покушение на государственного или общественного деятеля".

В ходе слушаний защите одного из обвиняемых Темирлана Эскерханова было отказано в предоставлении переводчика с русского на чеченский язык.

По делу об убийстве Немцова помимо Эскерханова проходят Заур Дадаев, Хамзат Бахаев, Анзор Губашев и Шадид Губашев. Они не признают себя виновными, хотя ранее некоторые из них давали признательные показания.

Как сообщал УНИАН, оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве.

Следствие называет заказчиком дела Руслана Мухутдинова, который предложил исполнителям не менее 15 млн руб. СМИ считают его личным водителем заместителя командира батальона "Север" Руслана Геремеева.

Адвокаты семьи Немцова не верят, что Мухутдинов является заказчиком убийства. Они требовали допросить главу Чечни Рамзана Кадырова и других чеченских чиновников, в том числе Геремеева. Последний находится в статусе свидетеля по этому делу.