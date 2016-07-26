Турция объявила дату визита Эрдогана в Россию

Об этом заявил вице-премьер Мехмет Шимшек, сообщает Анадолу. В программу визита турецкого президента, по словам вице-премьера, входит встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.

Читайте такжеЭрдоган заявил, что Турция испытывает на себе "исламофобию" со стороны ЕС

Отметим, что этот визит Эрдогана в Россию станет первым с ноября 2015 года, когда отношения двух стран из-за сбитого турецкими ВВС российского самолета Су-24 резко ухудшились.