7 человек погибли в результате взрывов у аэропорта столицы Сомали

11:21, 26 июля 2016
Мир
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По меньшей мере 7 человек погибли в результате двух взрывов у главного входа в аэропорт в Могадишо.

/ bbc.com

Как сообщает BBC, из указанного места, где также расположена база миротворцев Африканского союза, можно было видеть поднимающийся густой дым.

Отмечается, что по меньшей мере один из взрывов был устроен террористом-смертником в автомобиле возле контрольно-пропускного пункта.

Среди погибших, очевидно, и охранники на КПП.

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Зона аэропорта в Могадишо является так называемой "зеленой зоной", безопасной для деятельности ООН, миротворческих сил АС и иностранных посольств.

В Сомали по-прежнему активно действует, несмотря на вытеснение из большинства ранее контролировавшихся районов, исламистская группировка "Аль-Шабаб", связанная с "Аль-Каидой". "Аль-Шабаб" постоянно совершает теракты в этой стране, в том числе в Могадишо.

Правительство Сомали с помощью сил Афросоюза борется с боевиками "Аль-Шабаб" в нескольких районах страны.

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