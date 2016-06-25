Количество жертв теракта в Сомали возросло, продолжается перестрелка с боевиками

Как передает РИА Новости со ссылкой на CNN, большинство погибших и раненых составляют мирные жители - случайные прохожие и клиенты близлежащих магазинов и автомобильной заправки, уточнил представитель полиции Мохамед Абдулкадир. Он также сообщил, что перестрелка с боевиками все еще продолжается.

Ранее сообщалось, что боевики "Аш-Шабаб", которая взяла на себя ответственность за атаку, совершили нападение на отель Nasa-Hablod. Предварительно боевики взорвали автомобиль рядом с воротами отеля.

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Полиции удалось спасти людей, выведя их через черный вход. Боевики группировки взяли заложников, сведений об их количестве пока нет.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". "Аш-Шабаб" ведет вооруженную борьбу против правительства страны и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году.