Керри и Лавров снова обсудят ситуацию в Украине
10:19, 26 июля 2016Мир
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Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня в Лаосе в рамках мероприятий Ассоциации стран юго-восточной Азии обсудят ситуацию в Украине и Сирии.
REUTERS
По словам российского министра, дипломаты попытаются перейти от перечисления проблем и замечаний друг другу к составлению "дорожной карты", которая будет заключаться пусть в мелких, но практических шагах по исправлению не вполне здоровой ситуации в сфере нашего двустороннего взаимодействия", сообщает ТАСС.
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Как сообщал УНИАН, в этом месяце Керри и Лавров уже встречались в Москве и говорили об Украине. Кроме Лаврова он также встречался с президентом России Владимиром Путиным, после чего заявил, что его беседа с ним была "чрезвычайно прямой и откровенной".
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