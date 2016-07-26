Керри и Лавров снова обсудят ситуацию в Украине

По словам российского министра, дипломаты попытаются перейти от перечисления проблем и замечаний друг другу к составлению "дорожной карты", которая будет заключаться пусть в мелких, но практических шагах по исправлению не вполне здоровой ситуации в сфере нашего двустороннего взаимодействия", сообщает ТАСС.

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Как сообщал УНИАН, в этом месяце Керри и Лавров уже встречались в Москве и говорили об Украине. Кроме Лаврова он также встречался с президентом России Владимиром Путиным, после чего заявил, что его беседа с ним была "чрезвычайно прямой и откровенной".