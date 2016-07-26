США выпустят последнего российского узника Гуантанамо

Равиль Мингазов является последним из девяти россиян, находящихся в этой тюрьме, передает радио "Свобода".

В свое время 48-летний Мингазов был обвинен в участии на стороне талибов в вооруженном конфликте в Афганистане. В Пентагоне также считают, что этот человек имеет связи с исламистской группой в Узбекистане, которая связана с «Аль-Каидой».

Правительство России критиковало заключение Мингазова и требовало его возвращения на родину. Но в Пентагоне утверждают, что этот этнический татарин не хочет возвращаться в Россию, поскольку опасается, что может подвергнуться уголовному преследованию. Мингазов заявлял представителям США, что покинул Россию из-за преследований мусульман в этой стране.