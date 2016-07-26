Власти Турции возьмутся за изменения в конституцию

Об этом сообщает Reuters.

По его словам, цель всех сторон заключается в разработке новой конституции после попытки переворота в стране.

Также по его словам, жандармерия Турции и береговая охрана, находившиеся в ведомстве вооруженных сил, перейдут под командование МВД страны.

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Ранее сообщалось, что в Турции после попытки военного переворота было задержано более 13 000 человек.

Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении чрезвычайного положения сроком на три месяца. Напомним, в ночь на 16 июля премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Турция столкнулась с попыткой восстания армии. Группа военных в Турции заявила, что взяла под контроль страну. За несколько часов стало известно, что правительство Турции контролирует ситуацию в стране.