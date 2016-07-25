Дело об убийстве Немцова рассмотрит коллегия присяжных

"Удовлетворено ходатайство обвиняемых, которые просили о рассмотрении дела судом присяжных", - сообщил адвокат одного из подсудимых Шамсудин Цакаев, передает ТАСС.

Читайте такжеВ московском суде начинается процесс по делу об убийстве Немцова

Суд должен назначить дату отбора коллегии присяжных, которая состоит из 12 человек.

Адвокат также заявил, что прокурор просит продлить срок ареста фигурантам дела об убийстве политика. "Сегодня в ходе предварительных слушаний по делу прокурор заявил ходатайство о продлении пяти обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал он.

У здания Московского окружного военного суда, где началось рассмотрение дела, усилены меры безопасности. Сотрудники полиции оцепили часть улицы, журналистов к зданию суда пока не пускают. Проход пешеходов через барьеры также запрещен.

Как сообщал УНИАН, Бориса Немцова застрелили в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы.

По делу об убийстве были арестованы Заур Дадаев, которого следствие считает непосредственным исполнителем преступления, а также Хамзат Бахаев, Анзор и Шадид Губашевы и Тамерлан Эскерханов, обвиняемые в причастности к совершению преступления.

29 июня Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу об убийстве Бориса Немцова. Никто из фигурантов вины не признает, впрочем в СКР РФ считают, что по делу собрана убедительная доказательная база.