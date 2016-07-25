Взрыв в Ансбахе: в ресторане сработало взрывное устройство, количество пострадавших увеличилось (фото)
02:46, 25 июля 2016Мир
5159 0обновлено
Причиной взрыва в одном из ресторанов немецкого Ансбаха было взрывное устройство.
Погибший при взрыве был его инициатором / NEWS5
Об этом заявил мэр города Карда Зайдель, передает Reuters.
Читайте такжеЧисло жертв взрыва смертника в Кабуле возросло до 80 человек
Министр внутренних дел Баварии Иоахим Херрманн направляется к месту взрыва.
В результате взрыва в ресторане Ансбаха один человек убит - подозреваемый в его организации, еще 12 были ранены.
Как сообщает Nord Bayern, в момент взрыва около 2,5 тысяч человек расходились по домам после концерта, который проходил в рамках трехдневного музыкального фестиваля неподалеку.
Фото: NEWS5
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter