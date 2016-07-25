Взрыв в Ансбахе: в ресторане сработало взрывное устройство, количество пострадавших увеличилось (фото)

02:46, 25 июля 2016
Мир
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Причиной взрыва в одном из ресторанов немецкого Ансбаха было взрывное устройство.

Ансбах / NEWS5

Об этом заявил мэр города Карда Зайдель, передает Reuters.

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Министр внутренних дел Баварии Иоахим Херрманн направляется к месту взрыва.

В результате взрыва в ресторане Ансбаха один человек убит - подозреваемый в его организации, еще 12 были ранены.

Как сообщает Nord Bayern, в момент взрыва около 2,5 тысяч человек расходились по домам после концерта, который проходил в рамках трехдневного музыкального фестиваля неподалеку.

Ансбах / NEWS5

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