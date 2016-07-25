В ресторане немецкого Ансбаха произошел взрыв, есть жертвы

Об этом сообщает Nord Bayern.

По меньшей мере в результате взрыва погиб один человек, еще несколько получили ранения.

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Спасательные службы устраняют последствия взрыва.

Недалеко от места взрыва проходит трехдневный музыкальный фестиваль. Власти решили его отменить, гости фестиваля эвакуируются.

Напомним. ранее нападение преступника, вооруженного мачете, произошло в немецком Ройтлингене. В результате одна женщина погибла, ею оказалась уборщица местного ресторана. Еще два человека получили ранения. Полиция задержала молодого человека. Власти уверяют, что преступник действовал в одиночку, и не считают произошедшее терактом.