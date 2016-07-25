В ресторане немецкого Ансбаха произошел взрыв, есть жертвы
01:03, 25 июля 2016Мир
1378 0
В одном из ресторанов немецкого Ансбаху произошел мощный взрыв.
REUTERS
Об этом сообщает Nord Bayern.
По меньшей мере в результате взрыва погиб один человек, еще несколько получили ранения.
Читайте такжеЧисло жертв взрыва смертника в Кабуле возросло до 80 человек
Спасательные службы устраняют последствия взрыва.
Недалеко от места взрыва проходит трехдневный музыкальный фестиваль. Власти решили его отменить, гости фестиваля эвакуируются.
Напомним. ранее нападение преступника, вооруженного мачете, произошло в немецком Ройтлингене. В результате одна женщина погибла, ею оказалась уборщица местного ресторана. Еще два человека получили ранения. Полиция задержала молодого человека. Власти уверяют, что преступник действовал в одиночку, и не считают произошедшее терактом.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter