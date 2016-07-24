Мюнхенский стрелок готовился к преступлению в течение года - Reuters

Об этом говорится в заявлении баварской полиции, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Такие данные были получены в ходе обыска в квартире стрелка. Кроме того, следователи выяснили, что для совершения преступления он незаконно приобрел пистолет через интернет.

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Напомним, вечером 22 июля 18-летний студент иранского происхождения открыл огонь по посетителям "МакДональдса" и торгового центра "Олимпия" в Мюнхене и вскоре застрелился сам. Мотивы преступника остаются невыясненными, однако атака произошла в день 5-летия терактов, совершенных в Норвегии местным ультраправым националистом Андерсом Брейвиком, в ходе которых погибло 77 человек.

В результате мюнхенской атаки погибли 9 человек, в том числе 2 подростка и женщина - граждане Турции, подросток-выходец из мусульманской общины Греции, а также трое косовских албанцев - 14-летние подруги Армеля Сегаши и Сабина Суляй, а также 20-летний Диямант Забрджа.