В Турции ночью во время попытки переворота задержали более 13 тысяч человек - премьер

Об этом заявил премьер страны Бинали Йылдырым, передает местная Daily Sabah.

Среди задержанных - 1329 полицейских, 8831 военный, а также 2100 судей и прокуроров.

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Он также сообщил, что в Турции распускают президентскую гвардию, цитирует издание ТСН.

Напомним, в ночь на субботу, 16 июля, военные Турции совершили попытку государственного переворота. Во время столкновений, по последним данным, погибли более 260 человек. В генштабе заявили, что организаторами переворота были представители ВВС и военной полиции. В Турции сроком на три месяца введено чрезвычайное положение.