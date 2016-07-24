В Турции ночью во время попытки переворота задержали более 13 тысяч человек - премьер
08:19, 24 июля 2016Мир
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В Турции после попытки военного переворота в ночь на 16 июля было задержано более 13 тысяч человек.
REUTERS
Об этом заявил премьер страны Бинали Йылдырым, передает местная Daily Sabah.
Среди задержанных - 1329 полицейских, 8831 военный, а также 2100 судей и прокуроров.
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Он также сообщил, что в Турции распускают президентскую гвардию, цитирует издание ТСН.
Напомним, в ночь на субботу, 16 июля, военные Турции совершили попытку государственного переворота. Во время столкновений, по последним данным, погибли более 260 человек. В генштабе заявили, что организаторами переворота были представители ВВС и военной полиции. В Турции сроком на три месяца введено чрезвычайное положение.
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