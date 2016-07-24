В Косово объявлен траур по погибшим в Мюнхене

О данном решении сообщил на своей странице в Facebook президент Косово Хашим Тачи.

"Решил объявить воскресенье днем траура, дабы почтить память жертв террористической атаки в Мюнхене косовского происхождения. Этот акт насилия затронул наши сердца и умы Европы. Семьям жертв выражаю глубокие соболезнования. Я и народ Косово склоняемся перед ними. Они - герои борьбы за свободы и общие ценности в Европе", - написал он.

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Ранее в субботу он также заявил, что Косово готово предложить любую помощь Германии, "чтобы противостоять этому кошмару".

"Как сегодня мы едины в этой боли, так едины и в осуждении и борьбе с любой формой терроризма", - добавил Тачи.

Напомним, вечером 22 июля 18-летний студент иранского происхождения открыл огонь по посетителям "МакДональдса" и торгового центра "Олимпия" в Мюнхене и вскоре застрелился сам. Мотивы преступника остаются невыясненными, однако атака произошла в день 5-летия терактов, совершенных в Норвегии местным ультраправым националистом Андерсом Брейвиком, в ходе которых погибло 77 человек.

В результате мюнхенской атаки погибли 9 человек, в том числе 2 подростка и женщина - граждане Турции, подросток-выходец из мусульманской общины Греции, а также трое косовских албанцев - 14-летние подруги Армеля Сегаши и Сабина Суляй, а также 20-летний Диямант Забрджа.