Власти Баварии объявили траур после стрельбы в Мюнхене
02:48, 23 июля 2016Мир
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Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер объявил днем траура 23 июля после стрельбы в Мюнхене.
REUTERS
Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.
На всех общественных зданиях в регионе будут приспущены флаги.
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Как сообщал УНИАН, стрельба произошла в торговом центре Olympic. Известно о 9 погибших. На данный момент в Мюнхене полностью прекращено движение общественного транспорта в связи с тем, что злоумышленник мог скрыться в подземке.
В городе объявлено чрезвычайное положение, проходит спецоперация.
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