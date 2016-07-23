Власти Баварии объявили траур после стрельбы в Мюнхене

02:48, 23 июля 2016
Мир
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Премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер объявил днем траура 23 июля после стрельбы в Мюнхене.

Мюнхен / REUTERS

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

На всех общественных зданиях в регионе будут приспущены флаги.

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Как сообщал УНИАН, стрельба произошла в торговом центре Olympic. Известно о 9 погибших. На данный момент в Мюнхене полностью прекращено движение общественного транспорта в связи с тем, что злоумышленник мог скрыться в подземке.

В городе объявлено чрезвычайное положение, проходит спецоперация.

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