Власти Баварии объявили траур после стрельбы в Мюнхене

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

На всех общественных зданиях в регионе будут приспущены флаги.

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Как сообщал УНИАН, стрельба произошла в торговом центре Olympic. Известно о 9 погибших. На данный момент в Мюнхене полностью прекращено движение общественного транспорта в связи с тем, что злоумышленник мог скрыться в подземке.

В городе объявлено чрезвычайное положение, проходит спецоперация.