Стрельба в Мюнхене: весь медперсонал больниц экстренно вызван на работу

Эта мера принята в связи с возможным поступлением большого количества пострадавших в результате стрельбы, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

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Как сообщал УНИАН, стрельба также произошла в торговом центре Olympic. По данным МВД Баварии, три человека погибли. На данный момент в Мюнхене полностью прекращено движение общественного транспорта в связи с тем, что злоумышленник мог скрыться в подземке.