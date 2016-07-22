Стрельба в Мюнхене: весь медперсонал больниц экстренно вызван на работу
22:19, 22 июля 2016Мир
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Весь медицинский персонал больниц и клиник германского Мюнхена экстренно вызван на работу по распоряжению местных властей.
REUTERS
Эта мера принята в связи с возможным поступлением большого количества пострадавших в результате стрельбы, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
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Как сообщал УНИАН, стрельба также произошла в торговом центре Olympic. По данным МВД Баварии, три человека погибли. На данный момент в Мюнхене полностью прекращено движение общественного транспорта в связи с тем, что злоумышленник мог скрыться в подземке.
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