Украинцев среди пострадавших в результате стрельбы в Мюнхене нет - консульство

Об этом сообщает генконсульство Украины в Мюнхене.

"Генеральное консульство Украины в Мюнхене сообщило, что по предварительной информации уголовной полиции г. Мюнхен (по состоянию на 19:00), среди погибших и пострадавших, в результате нападения с огнестрельным оружием на посетителей торгового центра "Олимпийский торговый центр" в г. Мюнхен, которое имело место 22 июля с.г. около 18.40 (по местному времени), граждан Украины нет", - говорится в сообщении.

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Генконсул Вадим Костюк сообщил на своей странице в Twitter, что консульству удалось связаться с украинцами в ТЦ.

Как сообщал УНИАН, стрельба также произошла в торговом центре Olympic. По данным МВД Баварии, три человека погибли. На данный момент в Мюнхене полностью прекращено движение общественного транспорта в связи с тем, что злоумышленник мог скрыться в подземке.