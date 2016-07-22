В городе орудуют трое стрелков - полиция Мюнхена

К выводу, что трое возможных террористов являются разными людьми, полицейские пришли после анализа показаний очевидцев, пишет ТСН.uа со ссылкой на полицию Мюнхена.

Как отмечается, каждый из нападавших вооружен огнестрельным оружием. Операцию по поиску и задержанию силовики проводят по всему городу.

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Как сообщал УНИАН, стрельба, в результате которой погибли трое человек, произошла в мюнхенском торговом центре Olympic.

На данный момент в Мюнхене полностью приостановлено движение общественного транспорта в связи с тем, что злоумышленник мог спрятаться в подземке.