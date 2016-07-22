Олланд на встрече с Мэй призвал начать процесс выхода Британии из ЕС как можно скорее

Об этом сообщает Русская служба BBC.

"Это самый важный момент. Британии придется выбрать: остаться на едином рынке и принять право на свободное передвижение или получить другой статус", - заявил французский лидер.

Выступая после первой встречи с новым премьер-министром Британии Терезой Мэй, Олланд также снова призвал Соединенное Королевство начать процесс выхода из ЕС как можно скорее.

Мэй в очередной раз заявила, что не хочет официально начинать процесс выхода ранее 2017 года. Она также отметила, что намерена сохранить тесные связи с Евросоюзом и продолжить сотрудничать с Францией, в том числе в борьбе против терроризма.

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"Раз Британия выходит из Евросюза, нам нужно будет определить, как сохранить самые тесные экономические отношения между нашими странами", - сказала Мэй.

Ранее британский премьер встретилась с канцлером Германии Ангелой Меркель, они договорились, что выход Британии из ЕС должен быть упорядоченным и благоразумным процессом.