Террорист с сообщниками планировал нападение в Ницце несколько месяцев - прокурор

Об этом заявил прокурор Парижа Франсуа Молен, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Le Parisien. В настоящее время арестованы четверо мужчин и одна женщина, которые были связаны с террористом.

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"Следственные действия проводятся с ночи 14 июля, и не только подтвердили преднамеренный характер атаки Мохаммеда Лахуайедж-Бухлеля, а также установили, что последний имел поддержку и помощь в подготовке и совершении преступления", - сказал прокурор.

В частности, по словам прокурора, расследование выявило много телефонных контактов, которые были между террористом, который управлял грузовиком, и задержанными. Франсуа Молен подчеркнул, что следователи обнаружили 1278 смс-сообщений и звонков между террористом и его сообщниками в период с июля 2015 года по июль этого года.

Также у террориста были в телефоне фото фейерверков в Ницце в 2015 году, а также он снимал толпу людей на Английской набережной.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 14 июля водитель грузовика намеренно въехал в толпу празднующих День взятия Бастилии, в результате чего погибло 84 человека. Президент Франции Франсуа Олланд назвал произошедшее террористическим нападением. 19 июля французская полиция сообщила об опознании всех жертв трагедии. Список жертв включает в себя людей из восьми стран. Помимо французов там есть американцы, англичане, украинцы, швейцарцы, немцы, поляки, россияне. Это нападение на мирных граждан стало во Франции самым кровавым с ноября 2015 года, когда в Париже были убиты 130 человек.