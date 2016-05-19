Пакистан вводит биометрические паспорта для борьбы с преступностью

По словам властей страны, эта мера поможет бороться с незаконным перемещением людей, в первую очередь в государства Персидского залива и Европу, а также предотвращением краж личных данных и преступлениями террористической направленности, передает Би-би-си.

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С помощью биометрии легче будет отслеживать поддельные документы, по которым контрабандисты вывозят людей за границу. Главным образом речь идет о жителях бедных сельских районов, которые стремятся заработать за рубежом.

Министерство внутренних дел Пакистана считает, что сейчас национальные паспорта являются одними из наименее надежных в мире.

Новый паспорт будет содержать микрочип, который позволит надежно защитить личные данные владельца. При этом печататься такие паспорта будут на оборудовании пакистанского производства, сообщают СМИ страны.

МВД Пакистана также продлило на полгода срок проверки лицензий на огнестрельное оружие, находящееся в частном владении граждан.

Информация об оружии и его владельцах будет окончательно внесена в общенациональную базу данных. К декабрю прошлого года были оцифрованы данные на 180 тыс. единиц оружия.

В ходе перерегистрации оружия следственные органы выявили более 8 тыс. фальшивых разрешений на оружие.