Атомная подлодка Британии столкнулась с торговым судном у берегов Гибралтара

Об этом сообщает "Газета.Ru".

«Примерно в 13.30 подводная лодка HMS Ambush класса Astute при погружении и выполнении учебных маневров столкнулась по косой с торговым судном у берегов Гибралтара. Мы находимся в контакте с торговым судном, по предварительным данным, ему не был нанесен ущерб», - сообщили в ведомстве.

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Также в минобороны отметили, что британской субмарине были нанесены внешние повреждения, но ядерная силовая установка не пострадала, также как и члены экипажа.

Отмечается, что начато расследование инцидента.

Строительство субмарины HMS Ambush было заложено в 2003 году, в 2013 году она поступила на вооружение ВМС Великобритании. Подводная лодка имеет водоизмещение 7400 тонн, может нести до 38 торпед и ракет.