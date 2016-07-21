Эрдоган признал слабость турецкой разведки: о попытке военного переворота узнал от зятя

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Al Jazeera, пишет "Гордон".

"К сожалению, теперь очевидна слабость нашей разведки", - заявил Эрдоган.

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Напомним, вооруженный мятеж начался в Турции вечером 15 июля. Группа военных заявила, что берет управление страной в свои руки, чтобы обеспечить соблюдение конституционных прав граждан. На утро турецкому правительству удалось полностью восстановить контроль над ситуацией в стране.