Из парижского Лувра эвакуируют посетителей

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посетителей музея.

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По их данным, объявление о начале эвакуации вызвало панику среди десятков тысяч людей, находящихся в залах Лувра.

Paris is incredibly jittery. #Louvre evacuation seems to be panic situation. Will update. — Cal Perry (@calmsnbc) July 20, 2016

Согласно первым данным, в одном из помещений сработала противопожарная система. В таких системах используются обычно вещества, представляющие при длительном их вдыхании опасность для здоровья людей.