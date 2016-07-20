Из парижского Лувра эвакуируют посетителей

20:23, 20 июля 2016
Мир
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Эвакуация людей происходит во французской столице из музея Лувр.

REUTERS

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посетителей музея.

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По их данным, объявление о начале эвакуации вызвало панику среди десятков тысяч людей, находящихся в залах Лувра.

Согласно первым данным, в одном из помещений сработала противопожарная система. В таких системах используются обычно вещества, представляющие при длительном их вдыхании опасность для здоровья людей.

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