Из парижского Лувра эвакуируют посетителей
20:23, 20 июля 2016Мир
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Эвакуация людей происходит во французской столице из музея Лувр.
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посетителей музея.
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По их данным, объявление о начале эвакуации вызвало панику среди десятков тысяч людей, находящихся в залах Лувра.
Paris is incredibly jittery. #Louvre evacuation seems to be panic situation. Will update.— Cal Perry (@calmsnbc) July 20, 2016
Согласно первым данным, в одном из помещений сработала противопожарная система. В таких системах используются обычно вещества, представляющие при длительном их вдыхании опасность для здоровья людей.
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