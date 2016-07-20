Эстония вместо Британии будет председательствовать в Совете ЕС во второй половине 2017 года - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Европейской Комиссии.

Эстония начнет председательствовать в Совете ЕС на шесть месяцев раньше, чем это планировалось, потому что Британия отказалась от своего права занять председательство во второй половине 2017 года.

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Постоянные представители стран-членов ЕС встретились в Брюсселе после того, как Великобритания сообщила, что она должна сосредоточить внимание именно на процессе выхода из Евросоюза вместо ведения переговоров о выходе из ЕС.

После Словакии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, председательство в первой половине 2017 года перейдет к Мальте.

Ранее планировалось, что Эстония будет председательствовать в первой половине 2018 года, когда в этой стране будет отмечаться 100-летие республики, а Болгария - во второй половине того же года.

"Решение заключается в том, что все (страны) передвигаются (в графике) на полгода", - объяснил представитель Еврокомиссии.

Также он добавил, что решение постоянных представителей все еще требует официального утверждения всеми 28 членами Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, Великобритания отказалась от председательства в Совете Европейского Союза в следующем году.