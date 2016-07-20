В Саудовской Аравии "реинкарнивали" фетву против Pokemon: игра популяризует теорию эволюции

Главный религиозный орган Саудовской Аравии – Высший совет улемов - обновил указ 15-летней давности, в котором франшиза игры Pokemon признавалась антиисламской. Об этом со ссылкой на саудовские медиа сообщает агентство Reuters.

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В Генеральном Секретариате Совета старших богословов заявили, что указ 2001 года в отношении карточной игры Pokemon возродили в ответ на запросы верующих.

Также в Совете утверждают, что мутации монстров в игре, которые наделяют их определенными силами, являются кощунством, так как пропагандируют теорию естественной эволюции. "Шокирует, как часто слово "эволюция" слышно от детей", - говорится в фетве.

По мнению религиозных деятелей, игра содержит и другие противоречащие исламу элементы, в том числе многобожие и азартные игры.

Фетва указывает, что символы в игре Pokemon популяризируют японскую религию Синто, христианство, масонство и "мировой сионизм".

Как сообщал УНИАН, Pokemon Go - бесплатное приложение, основанное на технологии "дополненной реальности" - цифровой и реальный миры соединяются, поскольку картинка, отображающаяся на экране смартфона, проецируется на локации реального мира.

В Совфеде РФ увидели в популярной игре Pokemon Go проделки дьявола Одна из главных целей игры - поймать покемона (Pocket Monster - "карманный монстр") - заставила выйти на улицы, парки, пляжи многих людей, полностью поглощенных этим процессом.

Кроме того, администрации крупных мемориальных комплексов, таких как музей Холокоста в Вашингтоне, военное кладбище в Вирджинии и музей на территории нацистского концлагеря Аушвиц обратились к посетителям с просьбой не ловить покемонов на своей территории.