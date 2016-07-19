ЮНИСЕФ: из-за деятельности "Боко Харам" 50 тысяч детей могут умереть от голода

Об этом заявил директор ЮНИСЕФ в Западной и Центральной Африке Мануэль Фонтен, передает Русская служба Би-би-си.

По его словам, это почти четверть от общего количества детей, живущих в штате Борно. Они нуждаются в медицинской помощи и регулярных поставках пищи.

В ЮНИСЕФ отмечают, что многие жители штата Борно живут в полуразрушенных городах и фактически не имеют доступа к питьевой воде и еде. Многие семьи, дома которых были разрушены, живут в антисанитарных условиях.

Читайте такжеВ Нигерии освобождены более 800 заложников "Боко Харам"

Ранее Организация объединенных наций заявляла, что от голода в северо-восточной части Нигерии страдают около 2,5 млн человек, более 800 тысяч человек в штатах Борно и Йобе остро нуждаются в продовольствии. В феврале организация охарактеризовала ситуацию с продовольствием в стране как критическую.

В июне международная организация "Врачи без границ" сообщила, что в городе Бама в штате Борно за последний месяц умерли от голода более 200 человек, покинувших дома из-за нападений боевиков "Боко Харам".

Группировка "Боко Харам", несмотря на понесенные исламистами потери в боях с правительственными войсками и объединенным контингентом африканских государств, продолжает представлять серьезную угрозу для региона. Ее активность сильно осложняет доставку гуманитарной помощи.

Боевики "Боко Харам", присягнувшей в прошлом году на верность экстремистской группировке "Исламское государство", ведут вооруженную кампанию за насаждение фундаменталистской интерпретации ислама на севере Нигерии с 2009 года. Жертвами нападений исламистов за семь лет стало около 20 тысяч человек, более двух миллионов вынуждены были покинуть свои дома.

В мае 2014 года Комитет по санкциям Совбеза ООН признал "Боко Харам" террористической организацией.

Как сообщал УНИАН, по данным ЮНИСЕФ, каждый пятый теракт "Боко Харам" в четырех африканских странах совершает ребенок.