Бывший главнокомандующий ВВС Турции и генералы-мятежники арестованы
21:43, 18 июля 2016Мир
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Задержанные вслед за неудавшейся попыткой госпереворота 26 подозреваемых, включая бывшего командующего ВВС Турции Акына Озтюрка, по решению суда арестованы.
Озтюрк на допросе признал, что действовал с целью проведения госпереворота в стране / УНИАН
Суд арестовал их на основании представления Республиканской прокуратуры Анкары, передает Анадолу.
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Как сообщал УНИАН, Акын Озтюрк на допросе признал, что действовал с целью проведения госпереворота в стране.
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