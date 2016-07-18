Бывший главнокомандующий ВВС Турции и генералы-мятежники арестованы

Задержанные вслед за неудавшейся попыткой госпереворота 26 подозреваемых, включая бывшего командующего ВВС Турции Акына Озтюрка, по решению суда арестованы.

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