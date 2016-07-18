Бывший главнокомандующий ВВС Турции и генералы-мятежники арестованы

21:43, 18 июля 2016
Мир
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Задержанные вслед за неудавшейся попыткой госпереворота 26 подозреваемых, включая бывшего командующего ВВС Турции Акына Озтюрка, по решению суда арестованы.

Фото УНИАН

Суд арестовал их на основании представления Республиканской прокуратуры Анкары, передает Анадолу.

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Как сообщал УНИАН, Акын Озтюрк на допросе признал, что действовал с целью проведения госпереворота в стране.

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