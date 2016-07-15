Джонсон: Brexit не означает, что Великобритания покидает Европу

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Есть огромная разница между выходом из ЕС и нашими отношениями с Европой, которые, я думаю, только интенсифицируются", - сказал Джонсон в четверг, 14 апреля, добавив, что выход из ЕС "никоим образом не означает покинуть Европу".

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Джонсон также сообщил, что в разговоре с ним госсекретарь США Джон Керри согласился с его видением. "Его (Керри -Ред.) взгляд такой, что после Brexit и переговоров ... он хочет видеть больше Великобритании за границей, большую глобальную роль. И я считаю, что мы имеем сейчас возможность этого достичь", - отметил он.

Глава британского МИД также в ироничном стиле ответил на критику в свой адрес, в частности, со стороны своего французского коллеги Жана-Марка Эро, который заявил, что Джонсон "постоянно лгал британскому народу" во время агитации за Brexit. "После голосования, подобного референдума 23 июня, было неизбежным, что с потолков европейских канцелярий отпадет определенное количество штукатурки", - сказал он, добавив, что буквально несколько часов назад Эро прислал ему "волшебное письмо", в котором выразил надежду на углубление двусторонних отношений между государствами во всех сферах.