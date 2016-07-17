В КНДР убрали из учебников портреты вождей из-за рисования - СМИ

Северокорейские власти убрали портреты лидеров страны из школьных учебников, по всей вероятности, опасаясь их оскорбления путем разрисовывания, сообщает Газета.ru со ссылкой на американскую радиослужбу Свободная Азия (RFA).

"Сотрудники RFA приобрели 75 северокорейских учебников для разных возрастов, но не нашли там ни одного портрета действующего главы КНДР Ким Чен Ына, а также предыдущих вождей - его отца Ким Чен Ира и деда Ким Ир Сена", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что журналисты обнаружили в учебниках немало материалов, касающихся культа вокруг семьи Кимов, но без фотографий лидеров, которые правят страной с середины XX века. Японский эксперт по северокорейскому режиму связал это с тем, что школьники таким образом не смогут разрисовывать портреты, поскольку это трактуется в стране как преступление.

При этом в учебниках достаточно информации о достоинствах действующего лидера: один из англоязычных учебников образца 2013 года содержит фразу "Давайте же станем подлинными Сынами и Дочерьми Уважаемого Генерала Ким Чен Ына!". В другом глава государства охарактеризовывается фразой "исключительный революционный вождь", там также перечисляются его "достижения".