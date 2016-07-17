Катастрофа A320 EgyptAir: самописец зафиксировал слово "пожар"

"Комиссия получила данные речевого самописца и прослушала переговоры в кабине пилотов непосредственно перед катастрофой. На записи упоминалось слово "пожар", - говорится в заявлении комиссии.

Эксперты подчеркивают, что пока рано говорить о причине возгорания и о том, где оно могло произойти, сообщает Русская служба ВВС.

Ранее сообщалось, что в ходе расшифровки речевых самописцев подтвердилась информация о задымлении на борту самолёта.

Самолет А320 авиакомпании EgyptAir, выполнявший рейс MS804 из Парижа в Каир, пропал с радаров утром 19 мая. Спустя сутки обломки самолета и вещи пассажиров были обнаружены в Средиземном море в 300 километрах к северо-западу от египетской Александрии.

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На борту лайнера находились 66 пассажиров и членов экипажа, все они считаются погибшими.

Причины катастрофы по-прежнему остаются загадкой. Комиссия по расследованию трагедии пока не выделила ни одну из версий случившегося.