Совбез ООН не смог принять заявление по Турции из-за разногласий между США и Египтом - СМИ

Текст, подготовленный США, не устроил Египет, и по итогам интенсивных переговоров делегации так и не смогли прийти к компромиссу, сообщил ТАСС дипломатический источник в штаб-квартире ООН.

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Американский проект заявления призывал "все стороны в Турции уважать демократически избранное правительство Турции, проявить сдержанность и избегать насилия или кровопролития", сказал собеседник агентства. Египет предложил изменить этот пункт на призыв ко всем сторонам в Турции "уважать демократические и конституционные принципы и верховенство права, проявить сдержанность и избегать любого насилия или кровопролития". Каир настаивал, что СБ ООН не вправе определять законность избрания правительства той или иной страны.

Делегация США настаивала, что считает данный параграф важным и подходящим и не считает возможным принятие текста без него. В итоге документ был заблокирован, так как, согласно процедурам Совбеза, заявление для печати должно быть одобрено консенсусом, сообщает издание.