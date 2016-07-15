"По горячим следам": в связи с терактом в Ницце прошли первые задержания
15:10, 15 июля 2016Мир
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Французские полицейские задержали одного человека в ходе следственных мероприятий в Ницце "по горячим следам" после теракта, совершенного в четверг вечером.
REUTERS
"Две или три операции проходят сейчас в Ницце. В северной части города задержан один человек, но мы не знаем, кто это и за что его задержали", - цитирует ТАСС сообщение телеканала I-Tele.
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Напомним, в ночь на 15 июля 31-летний француз тунисского происхождения на грузовике въехал в толпу в Ницце, собравшуюся на набережной для празднования Дня взятия Бастилии.
Террорист проехал по набережной около двух километров, давя людей, после чего был убит в перестрелке с полицией.
В результате теракта погибли 84 человека, в том числе 10 детей. Среди погибших есть гражданин Украины.
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