"По горячим следам": в связи с терактом в Ницце прошли первые задержания

"Две или три операции проходят сейчас в Ницце. В северной части города задержан один человек, но мы не знаем, кто это и за что его задержали", - цитирует ТАСС сообщение телеканала I-Tele.

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Напомним, в ночь на 15 июля 31-летний француз тунисского происхождения на грузовике въехал в толпу в Ницце, собравшуюся на набережной для празднования Дня взятия Бастилии.

Террорист проехал по набережной около двух километров, давя людей, после чего был убит в перестрелке с полицией.

В результате теракта погибли 84 человека, в том числе 10 детей. Среди погибших есть гражданин Украины.