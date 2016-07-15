СМИ узнали о планах Медведева обсудить с премьером Нидерландов дело MH17

Об этом рассказал источник в правительстве РФ, передает РИА Новости.

"Больная тема для общественности Голландии — это расследование крушения рейса MH17. Мы на эту тему готовы вполне откровенно говорить, без всяких комплексов. Мы заинтересованы не меньше, чем голландская сторона, в установлении причин катастрофы Боинга. Уже практически два года назад произошла эта катастрофа. И мы понимаем, насколько эта тема чувствительна для руководства Нидерландов и общественности", — сообщил собеседник издания.

Читайте такжеВ Bellingcat рассказали о новом докладе по катастрофе МН17 над ДонбассомРанее в Bellingcat подтвердили факт перемещения российского "Бука" из Донецка в Снежное в день катастрофы MH17 17 июля 2014 года.

6 июня совместная следственная группа уголовного расследования катастрофы малайзийского самолета рейса МН17 обнародовала фото найденной на месте падения самолета нижней части ракеты Бук Venturi.

"Боинг-777" компании "Малайзийские авиалинии", совершавший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, упал 17 июля 2014 года неподалеку от Донецка. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

В октябре 2015 года Совет безопасности Нидерландов огласил результаты расследования авиакатастрофы, согласно которым лайнер был сбит ракетой российского производства, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Расследователи независимой британской группы Bellingcat заявили о причастности к этому преступлению российских военных.