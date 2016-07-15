В Госдепартаменте США сообщили о гибели двух американцев в Ницце

14:27, 15 июля 2016
Мир
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В Государственном департаменте США сообщили о гибели двух американцев в результате теракта во французской Ницце.

REUTERS

Об этом говорится в сообщении Госдепартамента в "Твиттере".

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"Мы можем подтвердить, что двое граждан США убиты во время нападения в Ницце. Мы выражаем соболезнования семье и друзьям убитых американцев", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Ницце вечером 14 июля в результате теракта во время празднования Дня взятия Бастилии погибли по меньшей мере 84 человека, среди них - один гражданин Украины.

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