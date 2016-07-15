Жертвами теракта в Ницце стали десять детей

Об этом сообщает The Telegraph.

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Еще 18 человек из числа пострадавших в настоящее время находятся в реанимации, сообщают местные власти.

Также сообщается, что число погибших может быть больше.

Как сообщал УНИАН, в Ницце в результате теракта во время празднования Дня взятия Бастилии погибли по меньшей мере 84 человека, среди них - один гражданин Украины.