Родители разыскали потерянного во время теракта в Ницце 8-месячного младенца с помощью Facebook
10:52, 15 июля 2016Мир
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Пользователи Facebook помогли семье найти 8-месячного ребенка, которого они потеряли во время масштабного теракта в Ницце.
REUTERS
Мать ребенка – Тиава Бане – опубликовала на своей странице фото малыша и попросила помочь найти его, пишет ТСН.uа со ссылкой на Le Nouvel Observateur.
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Отмечается, что впоследствии ей помогли разыскать младенца.
Она поблагодарила всех неравнодушных и попросила журналистов не беспокоить ее сообщениями и звонками, ведь другие ее родные попали в больницу.
Как сообщал УНИАН, грузовой автомобиль умышленно въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. Количество жертв достигло до 84 человек.
Президент Франции Франсуа Олланд назвал нападение в Ницце терактом.
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