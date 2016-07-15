Родители разыскали потерянного во время теракта в Ницце 8-месячного младенца с помощью Facebook

Мать ребенка – Тиава Бане – опубликовала на своей странице фото малыша и попросила помочь найти его, пишет ТСН.uа со ссылкой на Le Nouvel Observateur.

Читайте такжеЖестокий теракт в Ницце: в сети появились кадры столкновения грузовика с толпой (видео)

Отмечается, что впоследствии ей помогли разыскать младенца.

Она поблагодарила всех неравнодушных и попросила журналистов не беспокоить ее сообщениями и звонками, ведь другие ее родные попали в больницу.

Как сообщал УНИАН, грузовой автомобиль умышленно въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. Количество жертв достигло до 84 человек.

Президент Франции Франсуа Олланд назвал нападение в Ницце терактом.