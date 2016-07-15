Возле Эйфелевой башни после салюта вспыхнул пожар (видео)

К месту ЧП прибыли автомобили пожарной службы Парижа, передает агентство Reuters.

Читайте такжеЖестокий теракт в Ницце: в сети появились кадры столкновения грузовика с толпой (видео)

О причинах пожара пока ничего не сообщается. При этом уточняется, что возле очага пожара произошли три взрыва.

Как сообщал УНИАН, грузовой автомобиль умышленно въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. Число жертв возросло до 84 человек.