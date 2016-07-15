Возле Эйфелевой башни после салюта вспыхнул пожар (видео)

10:14, 15 июля 2016
Мир
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Грандиозный фейерверк у Эйфелевой башни по случаю Дня взятия Бастилии в ночь на пятницу, 15 июля, едва не обернулся трагедией: после салюта вспыхнул пожар. 

REUTERS

К месту ЧП прибыли автомобили пожарной службы Парижа, передает агентство Reuters.

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О причинах пожара пока ничего не сообщается. При этом уточняется, что возле очага пожара произошли три взрыва.

Как сообщал УНИАН, грузовой автомобиль умышленно въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. Число жертв возросло до 84 человек.

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