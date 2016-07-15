Грузовик в Ницце проехал по толпе два километра - The Guardian

По словам очевидцев, водитель "вилял" по набережной, пытаясь убить как можно больше людей, сообщает The Guardian.

По информации издания, некоторые родители перебрасывали своих детей через изгороди на набережной, чтобы спасти их.

Как сообщал УНИАН, грузовой автомобиль умышленно въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. По последним данным, погибло 84 человека, среди них много детей.