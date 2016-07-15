В результате теракта в Ницце погибло много детей - Олланд

Об этом он заявил в своем телеобращении, цитаты из которого приводит Елисейский дворец, пишет Европейская правда.

Олланд сообщил о 77 погибших (на тот момент), среди которых много детей.

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"В Ницце этой ночью грузовик въехал в толпу с намерением убивать. Мы скорбим по 77 погибшим, среди которых много детей. Террористический характер этой атаки нельзя отрицать", - сказал президент Франции.

Как сообщал УНИАН, грузовой автомобиль умышленно въехал в толпу людей во время празднования Дня взятия Бастилии в Ницце. В результате теракта в Ницце погибло до 80 человек.