Выход Британии из Евросоюза может затянуться на 6 лет – глава МИД страны

Об этом заявил министр иностранных дел Британии Филип Хэммонд, пишет Европейская правда со ссылкой на The Guardian.

Кроме того он подчеркнул, что подписание двусторонних торговых соглашений со странами ЕС в промежуточный период может быть достаточно сложным процессом.

"Это то, что нас беспокоит", - подчеркнул Хэммонд, выступая в Палате общин во вторник.

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"Если договор между Великобританией и ЕС будет считаться вопросом смешанной компетенции, он должен быть ратифицирован национальными парламентами 27 стран Евросоюза. Я думаю, что я прав, говоря, что минимальное время, за которое это может быть сделано, это чуть меньше четырех лет, и это с учетом времени на то, чтобы вести переговоры", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, 24 червняу Великобритании евроскептики одержали победу на референдуме по выходу страны из ЕС. После подсчета всех голосов сторонники Brexit набрали 51,8% голосов.