Бунт в Далласе: подозреваемого в убийстве полицейских ликвидировал робот (видео)

Далласские правоохранители ликвидировали одного из подозреваемых в убийстве полицейских на акции протеста. Как сообщает Deutsсhe Welle, мужчина скрывался в подземном паркинге в центре города. От переговоров с полицией он отказывался и угрожал продолжением стрельбы.

После нескольких часов противостояния полицейские использовали оборудованного взрывчаткой работа для ликвидации подозреваемого, сообщил шеф полиции Далласа Дэвид Браун.

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Как сообщал УНИАН, в США массовые акции протеста были вызваны тем, что в течение последних нескольких суток от пуль правоохранителей погибли двое чернокожих американцев. Акции против полицейского насилия в отношении темнокожих граждан прошли в Миннесоте, Атланте, Чикаго и Филадельфии, где они завершились мирно.

Однако в Далласе были убиты четверо полицейских. Позже Reuters сообщил о пятого погибшего. По словам очевидцев, огонь по толпе протестующих открыли двое мужчин, один из которых был в бронежилете. Как сообщает местная полиция, один из подозреваемых сдался сам, а другого удалось найти и задержать. Возмущение общественности вызвал инцидент, произошедший накануне в Луизиане, когда двое полицейских застрелили темнокожего мужчину.

На обнародованном видео с места происшествия отчетливо видно, как полицейские повалили мужчину на землю, после чего один из них сделал несколько выстрелов практически в упор. По факту убийства уже начато расследование Министерством юстиции США.

Президент США Барак Обама, который сейчас находится в Варшаве на саммите НАТО, заявил, что Америка глубоко поражена атаками на правоохранителей, которым нет оправдания. "Правосудие будет осуществлено", - сказал президент.