Суд в Гааге отказал Китаю в правах на спорные острова в Южно-Китайском море

13:46, 12 июля 2016
Мир
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Гаагский трибунал отказал Китаю в правах на спорные острова в Южно-Китайском море, заявив об отсутсвии "исторического права" на эти территории.

Южной-Китайские / REUTERS

Об сообщает Reuters.

Согласно решению суда, КНР не может претендовать на исключительную экономическую зону в районе архипелага Спратли и фактически нарушает права Филиппин.

В Минобороны КНР заявили, что независимо от решения суда по делу о Южно-Китайском море это не повлияет на суверенитет КНР.

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В МИД Филиппин заяли, что «решительно подтверждают свое уважение к этому знаменательному решению», однако призвали к «сдержанности и умеренности» в Южно-Китайском море после вынесенного решения.

Ранее в Пентагоне заявили, что США не ищут конфликта с Китаем, но его действия в спорных водах Южно-Китайского моря ведут к самоизоляции, и подталкивают другие государства искать помощи со стороны Вашингтона.
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