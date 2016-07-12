Суд в Гааге отказал Китаю в правах на спорные острова в Южно-Китайском море

Об сообщает Reuters.

Согласно решению суда, КНР не может претендовать на исключительную экономическую зону в районе архипелага Спратли и фактически нарушает права Филиппин.

В Минобороны КНР заявили, что независимо от решения суда по делу о Южно-Китайском море это не повлияет на суверенитет КНР.

Читайте такжеТуристов Нью-Йорка призвали остерегаться ложных буддийских монахов

В МИД Филиппин заяли, что «решительно подтверждают свое уважение к этому знаменательному решению», однако призвали к «сдержанности и умеренности» в Южно-Китайском море после вынесенного решения.